'Artık kasa kolaylığı bitti'

GÜNEŞ

■ Işık, “Beşiktaş'ta insanların neden aday olamadığı ile ilgili bende şöyle bir haber var. Kamu bankaları diyormuş ki, 'Artık kulüplere verdiğiniz paraları geri alamazsınız, bağış yapmak zorundasınız. Ne zaman geri alırsınız? Kulüplerin borçları bittikten sonra geri alırsınız' Türkçesi 'Alamazsınız' demek. Çünkü o borç bitmez” dedi.