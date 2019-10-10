10 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:28:42
'Artık kasa kolaylığı bitti'
ESKİ yönetici C. Tolga Işık, Ziraat Bankası'yla yapılan anlaşmanın ardından kasa kolaylığının bittiğini söyledi.
GÜNEŞ
■ Işık, “Beşiktaş'ta insanların neden aday olamadığı ile ilgili bende şöyle bir haber var. Kamu bankaları diyormuş ki, 'Artık kulüplere verdiğiniz paraları geri alamazsınız, bağış yapmak zorundasınız. Ne zaman geri alırsınız? Kulüplerin borçları bittikten sonra geri alırsınız' Türkçesi 'Alamazsınız' demek. Çünkü o borç bitmez” dedi.
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