Artık 100’müz gülsün! Galatasaray-Real Madrid muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ ŞAMPİYONLAR Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu üçüncü maçında bugün İspanyol devi Real Madrid’le kozlarını paylaşacak. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadele saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan penceresi olan Sarı-Kırmızılılar, son yıllarda istediği performansı bir türlü ortaya koyamadı. Avrupa Kupaları’ndaki son galibiyetini geçen sezon Lokomotiv Moskova karşısında alan Cim Bom, 9 maçtır kazanamıyor.

FALCAO BUGÜN OYNAMAYACAK

■ AVRUPA’DAKİ bu kötü gidişatına son vermek isteyen Galatasaray, Real Madrid’i yenerek hem bu arenadaki 100. galibiyetini almayı hem de gruptaki durumunu sağlama almayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar’da bu maç öncesinde Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Fatih Terim’in bu dev maçta gol ayağı Sivasspor ağlarını iki kez sarsan Rumen futbolcu Andone olacak. Real Madrid’de de Modric, Bale, Asensio, Nacho, Diaz ve Vazquez sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yok.

YENDİK YİNE YENERİZ

■ TEKNİK direktör Fatih Terim, Real Madrid karşısına Paris Saint Germain taktiği ile çıkacak. Terim, dünkü idman sonrasında öğrencilerine rakibin isminden çekinmemeleri gerektiğini söyledi. İspanyol devini daha önce defalarca yendiklerini altını çizen İmparator’un “Yendik yine yeneceğiz. Buna inanın Taraftarımızın da desteğiyle Real Madrid’i bu aradan eli boş göndereceğiz. Yeter ki herkes elinden geleni yapsın. Alınacak bir galibiyet bizi Avrupa’da başka noktalara taşır” dediği öğrenildi.

FAVORİ REAL MADRİD

■ İDDAA Risk Yönetimi, Sarı-Kırmızılılar’ın Real Madrid galibiyetine 4.40'lık oran açtı... Maçın berabere bitmesine 3.45'lik bir oran verildi. Real Madrid'in maçı kazanmasının oranı ise 1.45... 1-0 Çifte Şans 1.70 iken, 0-2 Çifte Şans'ın oranı ise 1.08...

İSPANYOLLARLA 32.RANDEVU

■ GALATASARAY, İspanyol takımlarıyla Avrupa’da şu ana kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. Cim Bom, bugün oynayacağı Real Madrid’le ise tarihinde 8. defa karşılaşacak. Geride kalan 7 mücadelenin 3’nü Cim Bom, 4’ünü ise E atun-Beyazlılar kazandı. Cim Bom’un 10 golüne İspanyol devi 21 golle karşılık verdi. G.Saray, 2000 yılında Real Madrid’i 2-1 yenerek Süper Kupa’yı müzesine getirmişti

TERİM’LE 75. MAÇ

■ GALATASARAY, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarındaki 75. mücadelesine çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, Terim idaresinde geride kalan 74 karşılaşmanın 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 28'ini ise mağlubiyetle tamamladı. Rakip filelere 103 gol gönderen Cim Bom, kalesinde aynı sayıda gol gördü. Aslan’ın Terim yönetiminde de 50. Şampiyonlar Ligi maçı olacak.

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, N’Zonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Andone

REAL MADRİD: Courtois, Odrizola, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Isco, Valverde, Rodriguez, Hazard, Benzema