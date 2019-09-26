Arsene Wenger Manchester United'da çalışmak istiyor

Arsenal'den ayrıldıktan sonra teknik direktörlük kariyerine ara veren şu sıralar BeIN Sports televizyon kanalında yorumculuk yapan Arsene Wenger, Manchester United'ın durumunu değerlendirdi.

Bu sezon oynadığı 6 maçta sadece 8 puan toplayan Manchester United'ın bir kaç takviyeyle hala kupalar kazanmaya aday hale gelebileceğini söyleyen Fransız teknik adam, koltuğu sallantıdaki menajer Ole Gunnar Solskjaer'in mevkisinin de herkes için cazip olduğuna vurgu yaptı. Manchester United'ı çalıştırmanın bir rüya olduğunu belirten Wenger, "En azından orada bulunma cesaret ve güvenine sahiptir. Bana göre ilk 11'de oynayacak 4 oyuncuya ihtiyaçları var. Bu oyuncuların etrafındakilerle, şampiyonluk mücadelesi verebilirler." diye konuştu.

Manchester United'ın belli bir oyun ve baskı düzeni olmadığını vurgulayan Arsene Wenger, "Orada bir takım var; yönetilmeye ve gelişmeye ihtiyaçları var. Söylediğim gibi, 4 oyuncuyla her şeyi kazanmaya aday hale gelebilirler" ifadelerini kullandı.

Solskjaaer'in göreviyle ilgilenip ilgilenmediği yönündeki sorusa ise Wenger, "Söylediğim gibi, Manchester United'da çalışmak her teknik adam için bir rüya. Kendime güvenim ve cesaretim var. Kendi fikirlerim de var" yanıtını vererek açık açık Manchester United'da çalışmak istediğini kaydetti.