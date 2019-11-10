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10 Kasım 2019 Pazar 14:45:46 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 14:50:33

Arsenal'de rota Luis Enrique'ye kırıldı

Unai Emery ile Premier Lig'de kötü sonuçlar almaya devam eden Arsenal'de rota Luis Enrique'ye kırıldı.

Son olarak Leicester City'e mağlup olan Arsenal'de kazan kaynıyor. Alınan kötü sonuçların ardından menajer Unai Emery'nin de koltuğu sallanıyor.

El Confidencial'a göre, Arsenal Futbol Direktörü Raul Sanllehi, Emery'nin yerine Luis Enrique'yi takımın başına getirmek için girişimlere başladı.

Son 10 Premier Lig maçından sadece ikisini kazanana Arsenal'de İspanyol teknik adamın üzerindeki baskı artıyor. Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirip Şampiyonlar Ligi'ne gitme hedefiyle sezona başlayan Londra ekibi, 17 puanla 6. sırada yer alıyor.

İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın eski teknik direktörü Luis Enrique, kişisel nedenlerden dolayı İspanya Milli Takımı'ndaki görevinden istifa etmişti. 9 yaşındaki kızını kanser nedeniyle kaybeden Enrique, 26 Mart'tan bu yana takım çalıştırmıyordu.

(Goal)

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