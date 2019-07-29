Arsenal'de forma giyen Muhammed Elneny'nin Kahire'deki evinde ceset bulundu
Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mısırlı orta saha Muhammed Elneny'nin Kahire'deki evinde bir ceset bulundu.
Arsenal'in 22 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, şok bir olayla gündeme geliyor.
BBC'de yer alan habere göre Elneny'nin başkent Kahire yakınlarında yer alan evinde bir ceset bulundu. Futbolcunun babası Nasser Elneny tarafından bulunan cesedin evdeki elektrik kablolarını çalmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak çarpılan bir hırsıza ait olduğu bildirildi.
Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Mısır adına forma giydikten sonra Londra'ya dönen Mısırlı futbolcunun olaydan telefon yoluyla haberdar edildiği ifade edildi.
Elneny'e ait olan villa, bir süre önce ailesi tarafından bir yardım kuruluşuna ofis olarak kullanılması adına verilmişti.
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