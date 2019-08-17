17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:28:23 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:29:06
Arsenal Premier League'e 2'de 2'yle başladı
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Burnley'i 2-1 yenerek 6 puana ulaştı. Burnley ise 3 puanda kaldı.
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Burnley'i 2-1 yenerek 6 puana ulaştı. Burnley ise 3 puanda kaldı.
Arsenal'ın golleri Lacazette ve Aubameyang'dan gelirken, Burnley'in golü Barnes'tan geldi.
Londra ekibi Arsenal, Premier Lig'de 2009'dan sonra ilk kez ilk iki hafta maçını kazandı.
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