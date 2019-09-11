Arnavutluk'un İzlanda'yı yenmesi en çok Menemenspor'u memnun etti

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Dün akşam İzlanda’yı Elbasan Arena’da 4-2 yenerek puanını 9’a çıkaran ve Türkiye Milli Takımı’na büyük bir avantaj sağlayan Arnavutluk’ta, kaleci Gentian Selmani’nin A takıma yükselmesi dikkat çekti.

Bundan önce U21 takımında oynayan ve sergilediği muhteşem performansla Edoardo Reja’nın iştahını kabartan Selmani’nin şu anda piyasası yaklaşık 20 milyon Euro olan Lazio kalecisi Thomas Strakosha’nın arkasında beklemesi Menemenspor’u da memnun ederken, Selmani’nin her geçen gün üstüne koyarak devam etmesi Avrupa kulüplerini de harekete geçirdi.

Babasının yetiştirme bedelini kendi cebinden ödeyerek Laçi’den Menemenspor’a getirtilen 21 yaşındaki Gentian Selmani için aracı olan menajer Rahman Kıçe, gelecek vaat eden bir yeteneği daha Türkiye’ye kazandırırken, Kıçe’nin daha önce Vedat Muric’i de Giresunspor’a vermesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Arnavut Milli Takımı’na kadar yükselen ve 2 ayda piyasa değerini 1 milyon euro’ya çıkaran genç eldiveni bir iki yıl içerisinde daha büyük takımlara gideceği belirtildi.