GÜNEŞ

■TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, Çaykur Rizespor’la oynanan Karadeniz derbisi öncesi futbolcularını “Arkadaşlar bu maça ihtiyacımız var. Fırtına öncesi sessizlik olarak görüyorum bu durgunluğunuzu. Görevinizi biliyorsunuz. Kazanmamamız gereken bir maç olduğunu da biliyorsunuz” sözleriyle motive etti. Kafilenin kara yoluyla Rize’ye seyahatinden görüntülerin de yer aldığı bir video paylaşan Bordo-Mavili kulübün sosyal medya hesapları, 2-1’lik zaferin perde arkasını taraftarlarıyla paylaştı