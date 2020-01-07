07 Ocak 2020 Salı 13:19:42 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 14:32:57
Arda Turan'dan son dakika transfer açıklaması: Hep mücadele ettim, yine öyle olacak!
Medipol Başakşehir'in karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Arda Turan, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
Medipol Başakşehir'in karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Arda Turan, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
Arda Turan'ın paylaşımı şu şekilde;
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- Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu
- Okan Buruk'tan Arda Turan sözleri: Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek
- İtalyan medyası, Beşiktaş'ın Fernando Llorente'yi istediğini yazdı
- Galatasaray, Mert Çetin'i kiralamak için Roma'ya teklifini yaptı
- Vedat Muriqi'den menajerine talimat: Önce kupa sonra transfer