Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması: Önceden planladığım bir şey değildi

Arda bu konuyla alakalı olarak Beyaz TV’ye şunları söyledi: “Önceden planladığım bir şey değildi. Anlık bir olaydı. Fatih hocayı görünce gittim ve elini öptüm.” Fatih Terim de “Bu Arda adamın gönlüne de kalbine de girer” açıklamasını yapmıştı.

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