25 Kasım 2019 Pazartesi 09:27:13 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 10:35:13
Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması: Önceden planladığım bir şey değildi
Arda Turan, Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi Teknik Direktör Fatih Terim’in elini öpmesi ve eski hocasıyla arasındaki buzları eritmesi hakkında konuştu.
Arda bu konuyla alakalı olarak Beyaz TV’ye şunları söyledi: “Önceden planladığım bir şey değildi. Anlık bir olaydı. Fatih hocayı görünce gittim ve elini öptüm.” Fatih Terim de “Bu Arda adamın gönlüne de kalbine de girer” açıklamasını yapmıştı.
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