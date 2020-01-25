Arda Turan ve Nuri Şahin'den Cedi Osman'ın kampanyasına destek

Milli basketbolcunun başlattığı kampanyaya futbol dünyasından da destekler gelmeye başladı. Eski milli futbolcular Arda Turan ve Nuri Şahin de sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda aynı maçta atılacak 3 sayılık basketler için 100 Dolar bağış yapacaklarını belirttiler.

ARDA TURAN: HER 3 SAYI İÇİN AYNI RAKAMI BEN DE BAĞIŞLIYORUM

Arda Turan, Cedi Osman'ın attığı tweti alıntılayarak, "Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın" notunu düştü.

NURİ ŞAHİN: ELİMDEN GELEN TEK ŞEY BU GÜZEL KAMPANYAYA KATILMAK

Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin ise, "Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak. Her 3 sayı için benden de aynı miktarı yaz kardeşim" ifadelerini kullandı.

(DHA)