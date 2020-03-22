22 Mart 2020 Pazar 12:19:26 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 12:22:47
Arda Turan sosyal medya hesabından isyan etti!
Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona ve Medipol Başakşehir gibi takımlarda top koşturan yıldız oyuncu Arda Turan, evde kal çağrılarına rağmen sokağa çıkan insanlar için sosyal medya hesabından tepki gösterdi!
Yıldız futbolcu Arda Turan, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Bonservisi Barcelona'da bulunan yıldız futbolcu Arda Turan, koronavirüs salgınına karşın evlerinden çıkanlar için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Turan, paylaşımında "Yapmayın bunu. Sabırlı olun bencil olmayın" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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