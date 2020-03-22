Arda Turan sosyal medya hesabından isyan etti!

Yıldız futbolcu Arda Turan, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Bonservisi Barcelona'da bulunan yıldız futbolcu Arda Turan, koronavirüs salgınına karşın evlerinden çıkanlar için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Turan, paylaşımında "Yapmayın bunu. Sabırlı olun bencil olmayın" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:



