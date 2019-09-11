Arda Turan’ın aldığı 2 yıl 8 aylık hapis cezası Avrupa basınında yer aldı

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Berkay Şahin ile 2018 yılının Ekim ayında ağır bir tartışmaya yaşayan, hatta kavganın boyutunu artırarak ünlü şarkıcıyı hastanede silahla tehdit eden Arda Turan’ın aldığı 2 yıl 8 aylık ceza çok geçmeden Avrupa basınında yer aldı.

ARDA TURAN ŞİMDİ 1 MİLYON EURO!

Açıklanan kararı yakından takip eden İtalyan medyası Arda Turan hakkında ‘Beklenen oldu hapis cezası aldı’ manşetleri atarken, tecrübeli futbolcunun bir dönem 34 milyon euro’ya transfer olup şimdilerde piyasasının 1 milyon euro’lara kadar düşmesi ayrıca ele alındı. Futbol kariyerinde düşüş yaşayan Arda Turan’ın ‘sözlü taciz’ olayı büyük yankı uyandırırken, 32 yaşındaki futbolcunun 2 Eylül'de yıllık maaşında yüzde 50 indirime gitmişti.