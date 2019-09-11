Arda Turan’ın aldığı 2 yıl 8 aylık hapis cezası Avrupa basınında yer aldı
Arda Turan'ın mahkeme kararınca aldığı 2 yıl 8 ay hapis cezası alması Avrupa basınında yer aldı.
TM Dijital Haber Merkezi
Berkay Şahin ile 2018 yılının Ekim ayında ağır bir tartışmaya yaşayan, hatta kavganın boyutunu artırarak ünlü şarkıcıyı hastanede silahla tehdit eden Arda Turan’ın aldığı 2 yıl 8 aylık ceza çok geçmeden Avrupa basınında yer aldı.
ARDA TURAN ŞİMDİ 1 MİLYON EURO!
Açıklanan kararı yakından takip eden İtalyan medyası Arda Turan hakkında ‘Beklenen oldu hapis cezası aldı’ manşetleri atarken, tecrübeli futbolcunun bir dönem 34 milyon euro’ya transfer olup şimdilerde piyasasının 1 milyon euro’lara kadar düşmesi ayrıca ele alındı. Futbol kariyerinde düşüş yaşayan Arda Turan’ın ‘sözlü taciz’ olayı büyük yankı uyandırırken, 32 yaşındaki futbolcunun 2 Eylül'de yıllık maaşında yüzde 50 indirime gitmişti.
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