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31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:31:09 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:47:36

Arap basınından, Mbaye Diagne iddiası!

Arap basını, Senegalli golcünün Al-Rayyan’a imza atmak üzere olduğunu yazdı.

Falcao transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray bir taraftanda Mbaye Diagne'yi elden çıkarmak istiyor. Sarı-Kırmızılı takım Senegalli golcü için Katar ekibi Al-Rayyan ile görüşüyor.

Alkass Channel'da yer alan habere göre; Al-Rayyan, Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmaya yaklaştı. Senegalli futbolcu birkaç gün içinde anlaşmayı tamamlamak için Doha'ya gidecek.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan devre arasında 10 milyon Euro+bonuslarla kadrosuna kattığı 27 yaşındaki golcü geçen sezon 36 maçta 31 gol atarak gol kralı olmuştu.

Sarı-Kırmızılı takımın Diagne'nin Al-Rayyan'a transferinden 13 ila 15 milyon Euro arasında bir rakam kazanması bekleniyor.

Al-Rayyan kulübü kısa süre önce Brahimi'yi de kadrosuna katmıştı.

(Fanatik)

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