Aradaki fark 1 milyon euro

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR’DA Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, “Sosa ile sözleşme yenileme konusunda görüştük ve son derece olumlu bakıyor. Menajerleriyle de temasa geçtik. Sözleşmesini uzatacağız” dediği Arjantinli oyuncu için rakamlar netleşmeye başladı. Sosa’nın sözleşmesinin 2+1 yıllık olacağı ve bu sürenin sonunda kendisine jübile yapılacağı öğrenildi. Sözleşmesinin üçüncü yıla uzatılması için, maç veya gol kotası değil, karşılıklı anlaşma şartı aranacak.

İKİ TARAF DA FEDA DİYECEK

■ ŞU anda yıllık 3.2 milyon euroya oynayan Sosa da, Trabzonspor yönetimi de karşılıklı feda etmek zorunda kalacak. Trabzonspor yönetimi 1.5 milyon euro, Sosa ise yıllık 2.5 milyon euro gibi bir rakam üzerinde düşünüyor. İki taraf da aradaki 1 milyon fark üzerinde uzun bir süredir görüşmelerini sürdürüyor. Arjantinli Kaptan, bu sezon takımını taşıyan isimlerin başında geliyor. Jose Sosa, bu sezon çıktığı 8 lig karşılaşmasında 2 gol 1 asistle oynuyor.