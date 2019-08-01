Anthony Nwakaeme: Bu sezon önemli işlere imza atacağız

Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, Avusturya kampında alkış aldı. Geçen yıl 27 lig maçında 10 gol, 10 asistlik bir performans ortaya koyan Nijeryalı bu sezon da takımın en etkili silahlarından biri olacağının sinyalini verdi. Nwakaeme, "Bu sezon önemli işlere imza atacağız" dedi.

ROL MODEL JSOE SOSA

Kaptan Jose Sosa, duruşu ve profesyonelliği ile genç oyunculara rol model olmaya devam ediyor. Her antrenman sonrası farklı bir gençle özel sohbet gerçekleştiren Arjantinli, Ünal Karaman'ın da sahadaki gözü kulağı olacak. Sosa'nın saha dışında da takım arkadaşlarıyla zaman geçirmesi ve onlara yardımcı olması hem teknik heyeti hem yönetimi memnun ediyor.

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