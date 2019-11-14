14 Kasım 2019 Perşembe 09:27:35 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 09:28:37
Antalyaspor'un teknik direktör listesi kabarık
Bülent Korkmaz’ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Antalyaspor’da liste kabarık.
Kırmızı-Beyazlılar’ın ilk görüşmeyi İgor Tudor’la gerçekleştirdiği öğrenildi. Yönetimin fikir alışverişinde bulunmak adına Tamer Tuna, Stephan Tomas ve Tayfun Korkut’la bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Başkan Ali Şafak Öztürk ve ekibi yapılacak olan görüşmelerin ardından kararını verecek.
(Fanatik)
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