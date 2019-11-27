Antalyaspor'dan PFDK değerlendirmesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Antalyaspor Kulübünün PFDK'ye sevk edilmesine, kulüpten yapılan açıklamayla tepki gösterildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Antalyaspor olarak dün haklı tepkimizi ortaya koyduğumuz açıklama nedeniyle, hem kulübümüzün hem de başkanımız Ali Şafak Öztürk'ün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da uğradığımız haksızlıklar karşısında susmayacağımızın, haklı tepkimizi ortaya koyacağımızın ve camiamızın hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğimizin bilinmesini isteriz." denildi.

"Adil yönetim istediysek, kendimiz için değil, Türk futbolu için istedik." denilen açıklamanın son bölümünde, "Sahadaki adalet terazisi eşit tutulana kadar doğru bildiklerimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz." ifadesine yer verildi.