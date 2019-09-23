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23 Eylül 2019 Pazartesi 14:40:39 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 14:42:54

Antalyaspor'dan hakem hatalarıyla ilgili açıklama

Antalyaspor son maçlarda aleyhlerine yaşanan hakem hatalarına dair açıklama yayımladı. Kırmızı-Beyazlılar buna rağmen eğitim vurgusu yapıp TFF, MHK ve hakemlere güvendiklerini belirtti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Süper Lig'de 18 takımımızın performansından çok hakemlerin konuşulduğu 5 haftayı geride bıraktık.

İsimleri teker teker yazıp konuyu bireysele indirmek yerine asıl sorunun ‘eğitim' olduğunu görmekteyiz.

Sezon öncesi MHK tarafından görevlendirilen hakemimizin futbolcularımıza yeni oyun kuralları ile ilgili verdiği eğitim seminerinde özellikle sorulan sorular, son iki maçta başımıza geldi.

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında vücuttan seken topun elle buluşması sonucu verilmeyen penaltının aynısı, aynı hakem tarafından Kayserispor ile oynadığımız karşılaşmada aleyhimize verildi.

Son oynadığımız Kasımpaşa maçında topun savunma oyuncusunun açık olan kolu tarafından kale çizgisini geçmesini engellemesine sahadaki 4 hakem ve VAR'daki hakemler akıl almaz bir şekilde ‘devam' kararı verdi.

Talebimiz şudur;

Bu konu ile ilgili tartışmalar sürerken MHK'dan tatmin edici bir açıklama ve son zamanlarda sıkça tekrarlanan bu pozisyon ile ilgili kuralın doğrusunu anlatıp tartışmayı sonlandırmasını bekliyoruz.

Daha önce de söylediğimiz gibi; şeffaflık tüm bu soruların cevabı olacaktır. VAR konuşmalarının kamuoyu ile paylaşılmadığı sürece akıllardaki soru işaretleri kartopu gibi büyüyecek, maçlarımızı ‘güvensiz' ortamda oynamayı sürdüreceğiz.

Son iki maçımızda yaşadığımız hakem hataları, eğitimin şart olduğunu, bu eğitime en çok hakemlerin ihtiyacı olduğunu göstermektedir.

Yeni göreve gelen TFF ve MHK ile hakemlerimize güveniyoruz, güvenmeye devam etmek istiyoruz

Bundan sonraki hakem yönetimlerinde hayal kırıklığı yaşamak istemiyoruz.

Bunu sadece taraftarımız ve camiamız için değil, özellikle Türk futbolu için istiyoruz.”

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