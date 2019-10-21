  • Bist 100
    97312.3
  • Dolar
    5,8333
  • Euro
    6,5109
  • Altın
    279,8720
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Terör örgütü YPG/PKK'dan İsrail hamlesi! Terör örgütü YPG/PKK'dan İsrail hamlesi!
Kamuya 60 bin personel alımı yapılacak: 60 bin kamu personeli alımı başvuruları ne zaman? Kamuya 60 bin personel alımı yapılacak: 60 bin kamu personeli alımı başvuruları ne zaman?
Rusya: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin PKK/PYD'ye tanıdığı 120 saatlik sürenin sonrasını konuşacak Rusya: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin PKK/PYD'ye tanıdığı 120 saatlik sürenin sonrasını konuşacak
Paralel Devlet Yapılanması 'FETÖ'nün TSK'ya nasıl sızdığı ortaya çıktı Paralel Devlet Yapılanması 'FETÖ'nün TSK'ya nasıl sızdığı ortaya çıktı
Muvazzaf astsubay alımı şartları neler? Muvazzaf astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Muvazzaf astsubay alımı şartları neler? Muvazzaf astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Göztepe'nin santrforları suskunluğa büründü Göztepe'nin santrforları suskunluğa büründü
NBA'in "en"leri NBA'in "en"leri
Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz'a destek mesajı Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz'a destek mesajı
Milli güreşçi Soner Demirtaş'tan bronz madalya Milli güreşçi Soner Demirtaş'tan bronz madalya
YPG'lilerin Amerikalıları taşladığı yeni görüntüler: Fuck you! YPG'lilerin Amerikalıları taşladığı yeni görüntüler: Fuck you!
Trabzonspor-Krasnodar maçına Avusturyalı hakem Trabzonspor-Krasnodar maçına Avusturyalı hakem
YPG'lilerin Amerikalıları taşladığı yeni görüntüler: Fuck you! YPG'lilerin Amerikalıları taşladığı yeni görüntüler: Fuck you!
Yeni 208 gelecek yıl Türkiye yollarına çıkacak Yeni 208 gelecek yıl Türkiye yollarına çıkacak
Bugün Çukur dizisi var mı? Çukur hangi kanalda, hangi günler? Bugün Çukur dizisi var mı? Çukur hangi kanalda, hangi günler?
Türk gözlemciler UEFA organizasyonlarında görev yapacak Türk gözlemciler UEFA organizasyonlarında görev yapacak
Club Brugge'de sürpriz Mbaye Diagne kararı Club Brugge'de sürpriz Mbaye Diagne kararı
Galatasaray maçı öncesi Real Madrid'de sürpriz gelişme Galatasaray maçı öncesi Real Madrid'de sürpriz gelişme
UEFA Başkanı Ceferin'den tarihi karar UEFA Başkanı Ceferin'den tarihi karar
Zalim İstanbul 15. yeni bölümde neler oldu? Zalim İstanbul Nedim yürüyebiliyor mu? Zalim İstanbul 15. yeni bölümde neler oldu? Zalim İstanbul Nedim yürüyebiliyor mu?
Yeni Toyota Yaris çok iddialı geliyor Yeni Toyota Yaris çok iddialı geliyor
Zidane'ın yerine Mourinho ve Allegri düşünülüyor Zidane'ın yerine Mourinho ve Allegri düşünülüyor
Beşiktaş'ta derbi öncesi Oğuzhan Özyakup sevinci Beşiktaş'ta derbi öncesi Oğuzhan Özyakup sevinci
NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusu! (Bleacher Report) NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusu! (Bleacher Report)
Teröristi makamında ağırlayan İsveç Dışişleri Bakanı'ndan skandal Türkiye açıklaması Teröristi makamında ağırlayan İsveç Dışişleri Bakanı'ndan skandal Türkiye açıklaması

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ekim 2019 Pazartesi 17:04:57 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 17:06:48

Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz'a destek mesajı

ANTALYASPOR Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası teknik direktör Bülent Korkmaz'a yönelik taraftar tepkisi hakkında, "Bir maç kaybetmekle ligi kaybetmedik. Tek maçla hoca değiştirmek düşünülemez. Bir yol kazası olduğunu düşünüyorum, tekrarlanmayacağı aşikardır" dedi.

ANTALYASPOR Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası teknik direktör Bülent Korkmaz'a yönelik taraftar tepkisi hakkında, "Bir maç kaybetmekle ligi kaybetmedik. Tek maçla hoca değiştirmek düşünülemez. Bir yol kazası olduğunu düşünüyorum, tekrarlanmayacağı aşikardır" dedi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Gençlerbirliği'ne 6-0 yenilen Antalyaspor, tarihi mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor. Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Gençlerbirliği maçında kimsenin beklemediği bir skor alındığını dile getirdi. Antalyaspor olarak maçta bütün şanssızlıkları yaşadıklarına dikkati çeken Süğlün, ilk dakikada gol yemelerinin ardından bireysel hataların yaşanmasının yenilgiyi getirdiğini belirtti. Süğlün, "Kimsenin beklemediği şok bir skor oldu. Futbolun içinde olabilecek şanssızlıklar yaşandı. Bütün şanssızlıklar bizim aleyhimize gelişti" diye konuştu.

"HER YENİLGİDEN SONRA HOCA DEĞİŞTİRSEK TÜRKİYE'DE HOCA BULAMAYIZ"

Taraftarın teknik direktör Bülent Korkmaz'a yönelik tepkisini eleştiren Süğlün, "Malatya ve Fenerbahçe'yi yendiğimizde tepki yoktu. Her yenilgiden sonra hoca değiştirmeye kalkarsak Türkiye'de hoca bulamayız. Taraftarın bir düşüncesi vardır, ben bir şey söylemem ama bu tür şeyler takımın motivasyonunu bozar. Takımımıza sahip çıkmamız lazım. Hocamıza, futbolculara sahip çıkıp destek olmamız lazım. Bu görev yönetime düştüğü kadar taraftara da düşer. Bir maç kaybetmekle ligi kaybetmedik. Tek maçla hoca değiştirmek düşünülemez. Bir yol kazası olduğunu düşünüyorum, tekrarlanmayacağı aşikardır. Tüm şanssızlıklar başa geldi" diye konuştu.

Deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçı sonrası Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatan Murat Süğlün, şunları söyledi:

"İyi takımımız var. Gençlerbirliği maçını unutup, antrenmana başladık. Sivas maçından puan ya da puanlarla döneceğimizi ümit ediyorum. Bu konuda şüphemiz yok. Takım çabuk toparlanıp, Gençlerbirliği maçındaki sonuçtan çıkaracağımız ders vardır. O dersler çıkarılmıştır. Antrenmanlarda hocamız da gerekeni yapacaktır."

Murat Süğlün, Gençlerbirliği maçı sonrası teknik direktör Bülent Korkmaz ile yönetimin ekstra ya da özel bir durum için görüşme yapmadığını da dile getirdi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ