  • Bist 100
    105380
  • Dolar
    5,7501
  • Euro
    6,3572
  • Altın
    271,3510
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Burcu Esmersoy: Evlilikte sıkıntı bendeymiş! Burcu Esmersoy: Evlilikte sıkıntı bendeymiş!
Özge Gürel'in paylaşımı hayranlarını harekete geçirdi! Yorum yağdı Özge Gürel'in paylaşımı hayranlarını harekete geçirdi! Yorum yağdı
AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC'nin haklarını kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC'nin haklarını kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz
Devlet Bahçeli'den Milli Takım'a kutlama Devlet Bahçeli'den Milli Takım'a kutlama
İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi
İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi
Volkswagen elektrikli ve hibrit araca 60 milyar avroluk yatırım yapacak Volkswagen elektrikli ve hibrit araca 60 milyar avroluk yatırım yapacak
Süleyman Soylu, kadın cinayeti ile ilgili korkunç rakamı açıkladı Süleyman Soylu, kadın cinayeti ile ilgili korkunç rakamı açıkladı
Amsterdam'da engellemeye rağmen ilk defa hoparlörden ezan okundu Amsterdam'da engellemeye rağmen ilk defa hoparlörden ezan okundu
Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz ve KKTC mesajı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz ve KKTC mesajı
Johnson, Rusya'nın İngiltere'de seçimlere müdahalede bulunduğu iddiasını reddetti Johnson, Rusya'nın İngiltere'de seçimlere müdahalede bulunduğu iddiasını reddetti
İşte Merih Demiral'ın yeni adresi! Takasta bir başka deve gidiyor İşte Merih Demiral'ın yeni adresi! Takasta bir başka deve gidiyor
Antalyaspor'da Stjepan Tomas dönemi resmen başladı Antalyaspor'da Stjepan Tomas dönemi resmen başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan:Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmaları ilan edeceğiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan:Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmaları ilan edeceğiz
Engin Akyürek ile Neslihan Atagül Doğulu dizisi Sefirin Kızı ne zaman başlıyor? Sefirin Kızı tanıtımı yayında Engin Akyürek ile Neslihan Atagül Doğulu dizisi Sefirin Kızı ne zaman başlıyor? Sefirin Kızı tanıtımı yayında
Temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular! Her şey ayan beyan ortaya çıktı Temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular! Her şey ayan beyan ortaya çıktı
Merkez Bankası kasım ayı beklenti anketi açıklandı Merkez Bankası kasım ayı beklenti anketi açıklandı
Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi
4. Kamu Bilişim Zirvesi başladı 4. Kamu Bilişim Zirvesi başladı
Şüphelenip odaya kamera koyunca şok gerçek ortaya çıktı Şüphelenip odaya kamera koyunca şok gerçek ortaya çıktı
İranlı gençler arasında yükselen trend: Türk dizileri ve oyuncuları İranlı gençler arasında yükselen trend: Türk dizileri ve oyuncuları
Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren hüsnü can çökmez: Mesleğim dolandırıcılık Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren hüsnü can çökmez: Mesleğim dolandırıcılık
NASA duyurdu: Şimdiye kadarki en karmaşık görev NASA duyurdu: Şimdiye kadarki en karmaşık görev

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Kasım 2019 Cuma 17:15:34 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 17:16:53

Antalyaspor'da Stjepan Tomas dönemi resmen başladı

Antalyaspor, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hırvat teknik adam Stjepan Tomas'ı getirdi.

Antalyaspor, Stjepan Tomas ile sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, Ali Şafak Öztürk katıldı. Sözlerine önceki Teknik Direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibine teşekkür ederek başlayan Öztürk, daha önce de yollarını ayırdıkları diğer teknik adamlarla bağlarını koparmadıklarını, Bülent Korkmaz ile de dostane ilişkilerinin devam edeceğini söyledi. Öztürk, "Bülent hocamız ile bize yakışan bir ayrılık oldu. Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılan diliyoruz" dedi.

SÖZLEŞME 2.5 YILLIK

"Bülent Korkmaz ile ayrılıktan sonra yeni teknik adam arayışına geçtiklerini, genç oyunculara önem veren, doğru kişiliğe sahip, liderlik özelliği taşıyan ve gelişimi üst düzeyde olan isimler üzerine yoğunlaştık ve Stjepan Tomas ismi konusunda karar kıldık. Hocamızla 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladık. Kendisini 18 senedir Türkiye'de olması nedeniyle yakından tanıyoruz. Futbolculuk ve antrenörlük dönemlerini iyi biliyoruz. Antalyaspor'un geleceği için doğru hamle olduğuna, başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

PLANLAMA UZUN DÖNEM

Stjepan Tomas ile ilgili risk alıp almadıkları şeklinde sorulan soruya da yanıt veren Öztürk, "Alternatifler isimlerde de aynı, belki de daha fazla risk vardı. Yurt dışında ve Türkiye'de bulunan hoca adaylarımız vardı. Öncelikle Türkiye'yi, Süper Ligi bilmesi gerekiyordu. Çok takım değiştiren hocalarla çalışmayı düşünmedik. Uzun dönem planlama yapmak istiyoruz. Kendi performansını da geliştirecek, başarıya aç bir isim arıyorduk. Türkiye'yi, Süper Lig'i tanıyan bir hoca avantajdır. Şu anda Mourinho'yu getirsek, ben daha fazla risk görüyorum. İnşallah başarıya giden yolda birlikte oluruz" ifadelerini kullandı.

ANTALYASPOR'UN KADROSU İYİ

İmza töreninde duygularını paylaşan ve hedeflerini anlatan Stjepan Tomas ise kendisine Antalyaspor'da teknik direktörlük görevi yapma fırsatı veren Öztürk ile yönetimine teşekkür etti. Antalyaspor'a geldiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Tomas, "Bu kulüp çok daha güzel şeyleri hak ediyor. Buna hep beraber çalışacağız. Kulüp 2.5 senelik sözleşme imzaladı ve bana inanıyor. Ben bu kulüp için her şeyi yapacağım. Antalyaspor'un çok maçını seyrettim, takip ettim. Çok iyi oyunculara sahip. Tecrübeli, genç ve potansiyele sahip oyuncular var. Ben ofansif futbol oynatmak istiyorum. Antalyaspor bu kadroya sahip. Benim düşüncem bu kadro iş yapar. Hedefimiz tek tek maç kazanmak. Gazişehir maçında 3 puan kazanmak" diye konuştu.

STJEPAN TOMAS KİMDİR?

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Stjepan Tomas, Antalyaspor ile yaptığı görüşme sonrası kulüple el sıkıştı. Futbolculuk döneminde de Türkiye'yi yakından tanıyan bir isim olan Hırvat teknik adam; Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep ve Bucaspor'da forma giydi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ