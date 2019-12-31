Antalyaspor'da Stjepan Tomas dönemi 6 hafta sürdü
Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas'ın görevine son verdi.
Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı.
Kırmızı beyazlı kulüpte 15 Kasım'da teknik direktörlük görevine başlayan Stjepan Tomas, 6 maçta takımın başında yer aldı. Antalyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.
Antalyaspor yönetiminin Stjepan Tomas ile yaptıkları görüşmede, sözleşmenin karşılıklı feshine karar verildi.
Akdeniz ekibinin Tomas'ın yerine düşündüğü ilk isim ise Hikmet Karaman. Tecrübeli teknik adamla ilk resmi temas kuruldu.
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