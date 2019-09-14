Antalyaspor ve Kayserispor yenişemedi
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile İstiklal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Antalyaspor, 2. dakikada Blanco ile öne geçti. Kayserispor, 44. dakikada Adebayor'un penaltı golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Antalyaspor, 50. dakikada Serdar Özkan'ın penaltı golüyle tekrar öne geçti. Kayserispor, 74. dakikada Benoit Poulain'in golüyle bir kez daha eşitliği sağladı. Maç karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 5'e, Kayserispor ise 2'ye yükseltti.
Antalyaspor, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.
Öte yandan, müsabaka öncesi seremonide 1984-1987 yılları arasında Antalyaspor forması giyen ve önceki gün vefat eden Hasan Elidemir için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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