06 Ocak 2020 Pazartesi 13:52:15 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 14:05:52
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna açıkladı: Tarık Çamdal, Aly Cissokho ve Gelson Dala ile yollarımızı ayırdık
Antalyaspor ile sözleşme imzalayan Tamer Tuna sıcağı sıcağına flaş bir açıklama yaptı.
Stjepan Tomas'ın ardından teknik direktörlüğe Tamer Tuna'yı getiren Antalyaspor, Tuna için imza töreni düzenledi.
Kırmızı-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Tamer Tuna imza töreninde üç ayrılığı duyurdu. Genç teknik adam açıklamasında Tarık Çamdal, Aly Cissokho ve Gelson Dala ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Antalyaspor ligin ilk yarısında topladığı 14 puanla 16. sırada yer alıyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Okan Buruk'tan Arda Turan sözleri: Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek
- İtalyan medyası, Beşiktaş'ın Fernando Llorente'yi istediğini yazdı
- Galatasaray, Mert Çetin'i kiralamak için Roma'ya teklifini yaptı
- Vedat Muriqi'den menajerine talimat: Önce kupa sonra transfer
- Antalyaspor, Dusko Tosic ile anlaşma sağladı