Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna açıkladı: Tarık Çamdal, Aly Cissokho ve Gelson Dala ile yollarımızı ayırdık

Stjepan Tomas'ın ardından teknik direktörlüğe Tamer Tuna'yı getiren Antalyaspor, Tuna için imza töreni düzenledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Tamer Tuna imza töreninde üç ayrılığı duyurdu. Genç teknik adam açıklamasında Tarık Çamdal, Aly Cissokho ve Gelson Dala ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Antalyaspor ligin ilk yarısında topladığı 14 puanla 16. sırada yer alıyor.