18 Ocak 2020 Cumartesi 13:35:05 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 13:35:38
Antalyaspor, Sinan Gümüş ile el sıkıştı
Transferin hızlı takımlarından Antalyaspor, Genoa’dan Sinan Gümüş ile anlaşma sağladı.
Galatasaray’ın eski futbolcularından 26 yaşındaki Sinan Gümüş, kısa süre içinde Antalya’ya gelerek Kırmızı-Beyazlılarla sözleşme imzalayacak.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması: Transferde bize intikal eden bir şey yok
- Ricardo Rodriguez bugün Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geliyor
- Brentford, Emre Mor'dan vazgeçti
- Deyverson'u Fenerbahçe'ye yazdılar
- Alacakları sebebiyle kulübe ihtar çeken Elneny ve Victor Ruiz, takımdan ayrılabilir