01 Şubat 2020 Cumartesi 16:15:50 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 16:16:34
Antalyaspor konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı
Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
3 puana çok ihtiyaç duyan iki takımın maçı golsüz sona ererken, Konyaspor'un 45. dakikada Rogeri Thuram ile bulduğu gol VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İki takım arasındaki son 8 lig maçının 6'sı beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor 18, Konyaspor ise 19 puana yükseldi.
Konyaspor, gelecek hafta Denizlispor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Kayserispor'a konuk olacak.
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