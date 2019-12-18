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18 Aralık 2019 Çarşamba 10:54:05 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 11:01:35

Antalyaspor, kazada ölen taraftarların adını misafir tribününe verdi

Antalyaspor, cuma günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçında misafir takım tribününe, geçen sezon deplasman dönüşü yaşanan kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarı Eren Açıkgöz ile Mert Turgut Çakır'a ithafen, 'Eren ve Mert' adını verdi.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci Turu´nda Eyüpspor ile 3-0'ın rövanşında dün oynanan maçta 2-2 berabere kalarak bir üst tura yükseldi. Ligde kötü günler geçiren kırmızı beyazlılar, kupada üst tura çıkarak moral buldu. Kupa maçının ardından Süper Lig'e odaklanan Antalyaspor, cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 8 maçta 3 puan kazanamayan Antalyaspor´da hedef Ankaragücü maçından 3 puan ile ayrılmak.

Ankaragücü hazırlıklarına ara vermeden başlayan Antalyaspor´da yönetim de taraftarlardan tribünleri doldurarak takımı desteklemelerini istedi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan 'Boş koltuk kalmasın' çağrısında, maça gelemeyecek taraftarın biletini devredip, tribündeki yerlerinin boş kalmaması istendi.

DEPLASMAN TRİBÜNÜNE GEÇEN SEZON HAYATINI KAYBEDEN GENÇ TARAFTARLARIN İSMİ VERİLDİ

Kırmızı-beyazlı kulüp, geçen sezon iki takım arasında Antalya´da oynanan mücadelenin dönüşünde yaşanan kazada hayatını kaybeden Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır´ın isimlerini hafta sonunda oynanacak maçta deplasman tribününe verdi. Ankaragücü taraftarlarının ismini taşıyan tribünlerin biletleri 26 liradan satışa çıkarken; Maçta VIP tribün 100, Batı 60, Doğu 40, Kale arkası 20 liradan satılıyor.  (DHA)

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