31 Ocak 2020 Cuma 14:37:56 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 14:39:09
Antalyaspor, Ersan Gülüm'ü resmen açıkladı
Antalyaspor, son olarak Avustralya'nın Western United ekibinin formasını giyen Ersan Gülüm'le 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Kulübümüz Ersan Gülüm ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz.”
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