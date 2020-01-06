06 Ocak 2020 Pazartesi 09:47:10 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 09:51:50
Antalyaspor, Dusko Tosic ile anlaşma sağladı
İkinci yarı hazırlıklarına yeni teknik direktörü Tamer Tuna yönetiminde başlayan Antalyaspor, Dusko Tosic ile her konuda anlaşmaya vardı.
Antalyaspor’da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Akdeniz ekibi gündemin ilk sırasında yer alan Dusko Tosic’le her konuda anlaşmaya vardı. Transferin birkaç gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Okan Buruk'tan Arda Turan sözleri: Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek
- İtalyan medyası, Beşiktaş'ın Fernando Llorente'yi istediğini yazdı
- Galatasaray, Mert Çetin'i kiralamak için Roma'ya teklifini yaptı
- Vedat Muriqi'den menajerine talimat: Önce kupa sonra transfer
- Antalyaspor, Dusko Tosic ile anlaşma sağladı