22 Ocak 2020 Çarşamba 19:20:31 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 19:21:06
Antalyaspor deplasmanda turladı
Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe ile Antalyaspor, Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Göztepe'nin Bornova Stadı'nda çıktığı son maç 2-2 sona erdi ve ilk maçı evinde 4-3 kazanan Antalyaspor çeyrek finale yükseldi.
Göztepe'nin gollerini 33. dakikada Tripic ve 55. dakika da Halil Akbunar attı.
Antalyaspor''un gollerini ise 31. dakikada Harun Alpsoy ve 41. dakikada Mukairu attı.
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