27 Kasım 2019 Çarşamba 18:58:13 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 19:01:26
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk PFDK'ye sevk edildi
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, PFDK'ye sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Öztürk'ün, kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.
Ayrıca Antalyaspor Kulübünün de aynı nedenle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
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