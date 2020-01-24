Antalyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti

Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor, kadrosunu son olarak Fedor Kudryashov, Veysel, Sinan Gümüş, Podolski ile güçlendirmişti.

Ersan Adem Gülüm'ü de alması beklenen Antalyaspor'da bir de Adis Jahovic sürprizi yaşandı.

Akdeniz ekibi Makedon golcü Jahovic'e imza attırdı. Jahovic bu sezon 23 maçta 14 gol, 1 asiste oynadı.