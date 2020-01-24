24 Ocak 2020 Cuma 16:11:42 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 16:12:26
Antalyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Malatyaspor'un golcüsü Adis Jahovic'i renklerine bağladı.
Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor, kadrosunu son olarak Fedor Kudryashov, Veysel, Sinan Gümüş, Podolski ile güçlendirmişti.
Ersan Adem Gülüm'ü de alması beklenen Antalyaspor'da bir de Adis Jahovic sürprizi yaşandı.
Akdeniz ekibi Makedon golcü Jahovic'e imza attırdı. Jahovic bu sezon 23 maçta 14 gol, 1 asiste oynadı.
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