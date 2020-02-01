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01 Şubat 2020 Cumartesi 14:28:37 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 14:30:38

Ankaragücü'nden ara transferde tam 15 futbolcu takviyesi

Süper Lig'de ara transfer dönemi biterken, transferde ligin en hareketli takımları MKE Ankaragücü, Kasımpaşa ve Hes Kablo Kayserispor oldu.

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde kadrosuna büyük ölçüde yeniledi. Başkent ekibi, ara transfer döneminin son gününde 15 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kasımpaşa 11, Hes Kablo Kayserispor ise 10 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

- Trabzonspor'dan 5 takviye

Bu sezon zirve yarışı yapan takımlar arasında transferdeki en hareketli takım Trabzonspor oldu.

Devre arasında teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran bordo-mavili takım, 5 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan lider Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray dörder oyuncu alırken, Fenerbahçe ara transfer dönemini 2 oyuncu ile sözleşme imzalayarak tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, Simon Falette'yi kiralarken, İstanbulspor'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'i de sezonun ikinci yarısında kadrosuna ekledi.

Zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş, transfer döneminin son saatlerinde Kevin-Prince Boateng'i kiraladı.

- Medipol Başakşehir oyuncu almadı

Ara transfer döneminin en sessiz takımı Medipol Başakşehir oldu.

Kadrosundaki 5 oyuncuyu farklı takımlara veren Medipol Başakşehir, herhangi bir oyuncu transferi yapmadı.

- Gelenler ve gidenler

Süper Lig'deki takımların transfer raporu şöyle:

Fenerbahçe:

Gelenler: Simon Falette (Eintracht Frankfurt-kiralık), Allahyar Sayyadmanesh (Kiralıktan geri döndü)

Gidenler: Victor Moses (Inter), Zanka (Fortuna Düsseldorf-kiralık)

Galatasaray:

Gelenler: Henry Onyekuru (Monaco-kiralık), Marcelo Sarachhi (Leipzig-kiralık), Jesse Sekidika (Eskişehirspor), Erkan Süer (Boluspor)

Gidenler: Ryan Babel (Ajax-kiralık), Steven Nzonzi (Rennes), Emre Taşdemir (Hes Kablo Kayserispor-kiralık), Batuhan Ahmet Şen (Hekimoğlu Trabzon-kiralık), Emre Mor (Olympiakos)

Beşiktaş:

Gelenler: Kevin-Prince Boateng (Fiorentina-kiralık)

Gidenler: Oğuzhan Özyakup (Feyenoord-kiralık), Muhayer Oktay (Giresunspor-kiralık), Ajdin Hasic (Cesar Grup Ümraniyespor-kiralık), Orkan Çınar (MKE Ankaragücü)

Trabzonspor:

Gelenler: Guilherme Costa Marques (GDSC Alvarenga-kiralık), Manuel Marouan Da Costa Trindade - (serbest statü bonservissiz), Manoel Messias Silva Carvalho (Cruzeiro-kiralık), Bilal Başacıkoğlu (serbest statü bonservissiz), Papa Alioune Ndiaye (Stoke City-kiralık)

Gidenler: Fıratcan Üzüm (Ümraniyespor-kiralık), Ivanildo Jorge Mendes Fernandes (sözleşme fesih-Çaykur Rizespor ile oyuncu anlaştı), Donis Avdijaj (sözleşme fesih- İskoçya Hearts) Ogenyi Eddy Onazi (sözleşme fesih-Yukatel Denizlispor)

Medipol Başakşehir:

Gelenler: -

Gidenler: Arda Turan (sözleşme fesih), Kerim Frei (FC Emmen-kiralık), Milos Jojic (Wolfsberger-kiralık), Tunay Torun (Çaykur Rizespor), Muhammed Şengezer (Adana Demirspor)

Demir Grup Sivasspor:

Gelenler: Yasin Öztekin (Göztepe), Samba Camara (Genoa), Petar Skuletic (Montpellier), Claudemir (Braga)

Gidenler: Abdou Razack Traore (Bursaspor), Hugo Vieira (Sözleşmesi fesih edildi)

Aytemiz Alanyaspor:

Gelenler: Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor), Mustafa Pektemek (Kasımpaşa), Cenk Gönen (kulüpsüz)

Gidenler: Haydar Yılmaz (Gaziantep FK-kiralık), Tayfur Bingöl (Bursaspor-kiralık)

Göztepe:

Gelenler: Zlatko Tripic (Viking), Kamil Wilczek (Brondby)

Gidenler: Veli Çetin (Yılport Samsunspor), Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor), Bubacarr Sanneh (Anderlecht-kiralıktı, döndü), Eren Derdiyok (Pakhtakor-Özbekistan), Yusuf Talum (Ekol Göz Menemenspor-kiralık), Samed Ali Kaya (Ekol Göz Menemenspor-kiralık), Batuhan Kırdaroğlu (Altınordu-kiralık)

BtcTurk Yeni Malatyaspor:

Gelenler: Umut Bulut (Hes Kablo Kayserispor), Remi Walter (Nice), Vidar Örn Kjartansson (FC Rostov), Karim Hafez (Kasımpaşa), Youssouf Ndayishimiye (Aigle Noir FC), Kubilay Yılmaz (Spartak Trnava)

Gidenler: Rahman Buğra Çağıran (Hatayspor), Adis Jahovic (Antalyaspor), Guilherme (Trabzonspor), Kubilay Yılmaz (Boluspor-kiralık)

Gaziantep FK:

Gelenler: Andre Sousa (Belenenses), Haydar Yılmaz (Aytemiz Alanyaspor-kiralık), Alexandru Maxim (Mainz 05-kiralık)

Gidenler: Kerim Avcı (Altay-kiralık), Giouri Lontigkin (Sözleşme feshi), Segbefia (Sözleşme feshi), Ali Ateş (1922 Konya-kiralık)

Çaykur Rizespor:

Gelenler: Milan Skoda (Slavia Prag), Tunay Torun (Medipol Başakşehir), Alberk Koç (Ekol Göz Menemenspor), Ivanildo Fernandes (Sporting Lizbon-kiralık) Denyys Garmash (Dinamo Kiev-kiralık), Andrii Boriachuk (Shakhtar Donetsk-kiralık), Mithat Pala (Pazarspor)

Gidenler: Yusuf Acer (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dimitriss Chatziisaias (Cercle Bruge), Nill De Pauw (Atromitos), El Kabir (sözleşme fesih), Barış Alıcı (kiralıktan geri döndü), Attamah (kiralıktan geri döndü), Emir Han Topcu (Zenica/Bosna Hersek), Eren Karadağ (Erokspor), Mithat Pala (Pazarspor-kiralık)

Yukatel Denizlispor:

Gelenler: Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Özgür Çek, Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), Muhammet Özkal (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

Gidenler: Cristian Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor), Kerem Can Akyüz (Bursaspor), Burak Çalık (Yılport Samsunspor), Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Kadir Kurt (Amed Sportif Faaliyetler-kiralık), Emre Sağlık (Ağrı 1970-kiralık)

Gençlerbirliği:

Gelenler: Mike van Beijnen (Barcelona B), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City)

Gidenler: -

İttifak Holding Konyaspor:

Gelenler: Rogerio Thuram (PAS Lamia-kiralık), Guilherme Sitya (Jagiellonia), Robert Mak (Zenit-kiralık)

Gidenler: Yevhen Opanasenko (Vorskla), Musa Araz (Neuchatel Xamax)

Antalyaspor:

Gelenler: Lukas Podolski (Vissel Kobe), Adis Jahovic (Malatyaspor), Delvin N’Dinga (Kulüpsüz), Ersan Adem Gülüm (Western United), Fedor Kudryashov (Soçi), Sinan Gümüş (Genoa-kiralık), Veysel Sarı (Kasımpaşa), Adem Metin Türk (İstanbul Soma Aslangücüspor)

Gidenler: Gelson Dala (Sporting Lizbon), Tarık Çamdal (Fesih), Diego Angelo (Kayserispor-kiralık), Serdar Özkan (Bursaspor), Harun Kavaklıdere (Menemenspor-kiralık), Batuhan Arslan (Fesih)

Kasımpaşa:

Gelenler: Tarkan Serbest (Austria Wien), Doğucan Haspolat (Excelsior), Berk Çetin (Borussia Mönchengladbach), Oussama Hadadi (El İttifak), Tomas Brecka (Jablonec), Anıl Koç (Altınordu), Yassine Meriah (Olympiakos-kiralık), Zvonimir Sarlija (Slaven Belupo-kiralık), Mickael Tırpan (Lokeren), Florent Hadergjonaj (Huddersfield Town-kiralık), Dieumerci Ndongala (Genk-kiralık)

Gidenler: Strahil Popov (Hatayspor), Özgür Çek (Yukatel Denizlispor), Veysel Sarı (Antalyaspor), Uğurcan Yazğılı (Adanaspor), Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor), Syam Ben Youssef (Yukatel Denizlispor), Karim Hafez (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Abdul Rahman Khalili (Kulüpsüz)

MKE Ankaragücü:

Gelenler: Gerson Rodrigues (Dinamo Kiev-kiralık), Gelmin Rivas (Boston River), Saba Lobjanidze (Randers), Konrad Michalak (Akhmat Grozny-kiralık), Daniel Lukasik (Lechia Gdansk-kiralık), Ricardo Friedrich (Bodo Glimt), Milos Stanojevic (FK Sarajevo), Orkan Çınar (Beşiktaş), Atila Turan, Fatih Tultak (Kardemir Karabükspor), Suat Kaya, Ahmet Sun (Başkent Akademi), Enes Kubat (Kulüpsüz), Muhammed Yasir Karabay (Kulüpsüz), Nduka Ozokwo (Kulüpsüz)

Gidenler: Ahmet Sun, Enes Kubat (Başkent Akademi-kiralık), Yalçın Ayhan (Fatih Karagümrük)

Hes Kablo Kayserispor:

Gelenler: Enver Cenk Şahin (St. Pauli), Zoran Kvrzic (Rijeka), Muris Mesanovic (Mlada Boleslav), Oğuzhan Çapar (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Mario Situm (Dinamo Zagreb), Gustavo Campanharo (Chapecoense AF), Emre Taşdemir (Galatasaray-kiralık), Cristian Sapunaru (Yukatel Denizlispor), Diego Angelo De Oliveira (Antalyaspor-kiralık), Ömer Memiş (altyapıdan)

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