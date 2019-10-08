08 Ekim 2019 Salı 14:33:22 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 14:34:31
Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul, çoğunluğun sağlanması durumunda 24 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise olağanüstü genel kurul, 31 Ekim Perşembe günü aynı yerde ve saatte yapılacak.
(AA)
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