16 Temmuz 2019 Salı 13:26:27 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 13:27:04
Ankaragücü, Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Ankaragücü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Sarı-Lacivertli formayı giyen Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında formamızı giyen Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza töreninde Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktörümüz Adnan Erkan yer aldı.”
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