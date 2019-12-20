Ankaragücü puanı yine uzatma dakikalarında aldı

Antalyaspor'a 2 kez üstünlüğü getiren goller 23. dakikada Chico ile 80. dakikada Gustavo Blanco'dan geldi. Ankaragücü'nün gollerini ise 56. dakikada Canteros ile 90+4. dakikada Kitsiou attı.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında uzatmalarda attığı golle 1 puanı kopartan Ankara ekibi, böylece üst üste 2. hafta uzatmada 1 puan aldı.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 9 maça çıkan Antalyaspor puanını 14 puana yükselirken, galibiyet hasreti 10 maça çıkan Ankaragücü ise ligin dibinde 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Denizlispor'u konuk edecek.