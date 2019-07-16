Ankaragücü, Michal Pazdan’ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz, yeni sezon için iç transferde anlaşılan futbolcular ile sözleşme yenilemeye devam ediyor.

Michal Pazdan’ın 2020 yılında sona erecek olan sözleşmesi 1 yıl daha uzatılarak 2021 yılına kadar anlaşmaya varılmıştır.

İmza töreninde Sportif Direktörümüz Adnan Erkan ve Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan yer alırken Michal Pazdan, “Başarılı bir yarım sezon geçirdik. Hem kulübüm hem de benim adıma verimli geçti. Şimdi daha iyisini yapmak için hep birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.”