Ankaragücü maçı öncesi Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Kaybedilen Alanya mücadelesinde Fenerbahçe'nin orta sahası ciddi sıkıntılar yaşamış, özetle Emre Belözoğlu'nun yokluğunu bir hayli hissetmişti.

Milli takım arasındaki ikinci maçta da yine bel ağrıları sebebiyle oynayamayan deneyimli futbolcunun bu kez sahaya çıkabilecek durumda olduğu öğrenildi.

Yaşanan olumlu gelişme Ankaragücü sınavı öncesinde hiç şüphe yok ki en çok teknik direktör Ersun Yanal'ı memnun etti. Böylece takımı ateşleyecek ve sistemi işler hale getirecek oyuncu eksikliğini ortadan kaldıracak olan Yanal, takım düzeninde de daha kolay değişikliğe gitme şansı bulacak.

(Fanatik)