15 Şubat 2020 Cumartesi 19:20:19 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 19:21:19
Ankaragücü-Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Başkent deplasmanında Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Sedat, Faty, Saba, Rodrigues, Michalak
Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriqi
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