Ankaragücü Başkanı Mert: Oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur

"BAZI KULÜPLERE YARDIMCI OLUNMAK İÇİN ORAN YÜKSELTİLDİ GİBİ GÖZÜKÜYOR"

TFF'nin harcama limitindeki oran yükseltmesinin bazı kulüplere yardımcı olduğunu vurgulayan Fatih Mert, "Kulüpler Birliği'nde bir toplantı yapılacak. Bazı kulüplere yardımcı olunmak için yapılıyor gibi gözüküyor. Alınmış bir kararın yeniden değiştirilmesi bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. (DHA)