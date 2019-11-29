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29 Kasım 2019 Cuma 22:57:39 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 22:58:11

Ankara'da çılgın maç! Tam 6 gol atıldı

Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve tam bir gol düellosuna sahne olan karşılaşma, 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

Ev sahibi Gençlerbirliği'nin gollerini 52. dakikada Giovanni Sio, 76. dakikada penaltıdan Bogdan Stancu ve 90+1. dakikada Rahmetullah Berişbek kaydetti. Konuk ekip Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 44. dakikada Bifouma, 85. ve 88. dakikalarda Robin Yalçın attı.

Süper Lig'de üst üste 4. maçından da beraberlikle ayrılan Yeni Malatyaspor, puanını 20 yaptı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Gençlerbirliği ise puanını 14 yaptı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

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