Angel Di Maria PSG'de altın çağını yaşıyor

Paris Saint Germain forması giyen Arjantinli futbolcu Angel Di Maria, bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kylian Mbappe ve Neymar gibi oyuncuların eksikliğinde takımı sırtlayan Arjantinli futbolcu, bu hafta Marsilya karşısında yaptığı 2 asist ile birlikte, bu sezon 7 gol, 8 asistlik bir istatistik yakalamayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in de bulunduğu grupta lider konumda olan Paris Saint Germain, Di Maria önderliğinde Ligue 1'de en yakın rakibine 8 puan fark atarak ilk sırada bulunuyor.

Di Maria gerek yakaladığı istatistikler, gerekse takım olarak mücadele edilen tüm kulvarlarda liderlik koltuğunda oturuyor olmalarıyla birlikte resmen ikinci baharını yaşıyor.

Di Maria'nın bu performansını sürdürmesi halinde, Arjantin'in Copa America kadrosunun değişilmez isimlerinden biri olacağı iddia edildi.

Angel Di Maria, Paris Saint Germain formasıyla 195 maça çıkarken, 76 gol, 77 asistlik bir performans sergilemeyi başardı.

(Sporx)