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06 Eylül 2019 Cuma 14:25:00 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 14:27:49

Andorra, 19 yıldır oynadığı resmi maçlarda sadece 2 kez galip gelebildi

A Milli Futbol Takımı'nın yarın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda karşılaşacağı Andorra, 19 yıldır oynadığı resmi maçlarda sadece 2 kez galip gelebildi.

Milli takımın, Vodafone Park'ta konuk edeceği Andorra, ilk resmi maçlarını 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yaptı.

Geride kalan 19 yılda Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Dünya Kupası Elemeleri ve UEFA Uluslar Ligi'nde resmi maçlara çıkan Andorra, sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Andorra, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 2006 FIFA Dünya Kupası Elemerinde 13 Ekim 2004'te Makedonya karşısında sahasında 1-0'lık skorla aldı. Andorra, son galibiyetini ise 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 9 Haziran 2017'de Macaristan'ı 1-0 yenerek elde etti.

Andorra, oynadığı 112 resmi maçta 2 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, sahadan 103 kez yenilgiyle ayrıldı.

- Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde puanı yok

Andorra, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı 54 maçı da kaybetti.

Türkiye ile 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacak Andorra, bu kulvarda 6. kez boy gösteriyor. Bu organizasyonda 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020 için oynadığı 54 maçta da Andorra, rakiplerinden puan almayı başaramadı.  (AA)

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