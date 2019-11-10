10 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 00:07:12
Andone de sakatlandı
FALCAO’NUN yokluğunda ilk 11’e yerleşerek forvette vazgeçilmez olan Florin Andone, 9. dakikada rakibine baskı yaparken sakatlandı.
GÜNEŞ
■ Rumen forvet topa müdahale etmek isterken bileğini burktu. Yapılan ilk müdahale sonrasında oyuna devam edemeyen 26 yaşındaki oyuncu, yerini Babel’e bıraktı. İki ana gol silahını kaybeden Sarı-Kırmızılılar’da yeni bir forvet krizi başladı.
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