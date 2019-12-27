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27 Aralık 2019 Cuma 10:44:02 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 10:45:02

Ancelotti de yüzüne bakmadı, Beşiktaş'a transfer oluyor

Beşiktaş eski golcüsü Cenk Tosun’u ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Everton’ın çiçeği burnunda teknik direktörü Carlo Ancelotti de dünkü Burnley maçında Cenk Tosun’a forma şansı vermemesi transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.

Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, gözler, İngiltere'de Everton forması giyen Cenk Tosun'a çevrildi. Bu sezon Premier Lig'de kötü günler geçiren Everton, Marco Silva'nın yerine teknik direktörlük koltuğuna Carlo Ancelotti'yi getirmişti. İngiliz ekibinde bu sezon sadece 8 maçta 328 dakika sahada kalarak 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen ve Avrupa Şampiyonası öncesi süre alamamaktan yakınan Cenk Tosun için İtalyan çalıştırıcının vereceği karar bekleniyor.

ANCELOTTİ DE TERCİH ETMEDİ!

Carlo Ancelotti'nin raporuna göre 28 yaşındaki milli futbolcunun Everton'daki geleceği netlik kazanacak. Beşiktaş yönetimi ise eski golcüsünün durumunu yakından takip ediyor. Siyah-beyazlılar, Ancelotti'nin de dünkü Burnley maçında oynatmadığı Cenk'in kadroda düşünülmemesi halinde Everton'a kiralama teklifinde bulunacak. Abdullah Avcı, forvet transferini ilk sıraya yazarken, Cenk Tosun'u takımda görmek istediğini yönetime sundu. Beşiktaş, Cenk'i Everton Kulübü'ne 24 milyon Euro'ya satmıştı.

(Sabah)

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