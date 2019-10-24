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24 Ekim 2019 Perşembe 22:09:11 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 23:14:40

Anadolu Efes'ten Real Madrid'e 16 sayı fark

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 4. haftasında sahasında Real Madrid'i 76-60 mağlup etti.

THY Euroleague'de sezona evindeki Barcelona yenilgisiyle başlayan lacivert-beyazlı temsilcimiz, son 3 maçını galibiyetle tamamladı.

Real Madrid ise organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.

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