24 Ekim 2019 Perşembe 22:09:11 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 23:14:40
Anadolu Efes'ten Real Madrid'e 16 sayı fark
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 4. haftasında sahasında Real Madrid'i 76-60 mağlup etti.
THY Euroleague'de sezona evindeki Barcelona yenilgisiyle başlayan lacivert-beyazlı temsilcimiz, son 3 maçını galibiyetle tamamladı.
Real Madrid ise organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.
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