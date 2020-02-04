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04 Şubat 2020 Salı 22:46:09 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 22:47:20

Anadolu Efes'ten deplasmanda büyük galibiyet

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında lider Anadolu Efes, en yakın takipçisi Rus ekibi CSKA Moskova'yı deplasmanda 82-80 yendi.

Rus ekibiyle sahasındaki ilk maçı 1 sayı farkla 81-80 kaybeden lacivert-beyazlılar, rakibine karşı ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirdi.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, ligde 20 galibiyet ulaştı. THY Avrupa Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkati çeken lacivert-beyazlı ekip, arka arkaya 8. maçından da galibiyetle ayrıldı. CSKA Moskova ise 7. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Larkin önderliğinde iyi başlayan Anadolu Efes, 5. dakikayı 14-9 önde geçti. Anderson, Singleton ve Pliess ile skor üreten lacivert-beyazlı ekip, 9. dakikada 9 sayılık fark (13-22) yakaladı. Kalan bölümde karşılıklı basketler atıldı ve Anadolu Efes ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı.

Anadolu Efes, ikinci çeyreğin ilk dakikasında Pleiss'ın pota altında bulduğu basketle farkı 11 sayıya çıkardı: 16-27. Düşük tempoda oynanan mücadelede pas hataları ve isabetsiz şutlar atan Anadolu Efes, Hackett ile Baker'ın basketlerine engel olamayınca, 15. dakikada fark tek haneye indi: 23-30. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin ilk yarısını lacivert-beyazlı ekip 41-37 üstün bitirdi.

CSKA Moskova, ikinci çeyreğin ilk dakikasında Sant-Roos'un serbest atıştan bulduğu basketlerle farkı 2 sayıya (39-41) düşürdü. Micic, Larkin ve Pleiss'ın basketleriyle etkili olan Anadolu Efes, 23. dakika farkı 8 sayıya çıkardı: 41-49. Voigtmann, James ve Hines ile skor bulan CSKA Moskova, 29. dakikanın başında 57-57 beraberliği yakaladı. Kalan 1 dakika 51 saniyede Micic ile serbest atıştan 1 sayı bulabilen Anadolu Efes, rakibinin skor üretmesine izin vermedi ve periyodu 58-57 önde geçti.

Son çeyreğin ilk dakikasında Bolomboy ve Sant-Roos'un basketleriyle 59-58 ve 62-61'lik skorlarla iki kez geriye düşen lacivert-beyazlı ekip, Beaubois'nın arka arkaya isabet sağladığı 3 sayılık basketlerle 33. dakikada 5 sayılık fark buldu: 62-67. Savunmada Bolomboy, Voigtmann ve Hackett'ı durdurmakta zorlanan Anadolu Efes, buna rağmen Micic ve Moerman ile skor üretip, 35. dakikayı 71-69 önde geçti. Anadolu Efes'in hücumdaki basit top kayıplarını değerlendiren Rus ekibi, Bolomboy'un 37. dakikadaki basketiyle 74-72 üstünlük sağladı. Rakibine 38. dakikada Micic'in serbest atıştan bulduğu 4 sayıyla karşılık veren Anadolu Efes, yeniden öne geçti: 74-76. Çekişmeli geçen son bölümü Larkin önderliğinde daha iyi oynayan lacivert-beyazlı ekip, sahadan 82-80 galip ayrılmayı başardı.

Anadolu Efes'in yıldızı Larkin, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve galibiyette başrolü oynadı. Kenardan gelen Micic, 19 sayıyla galibiyete katkı verdi. 13 sayıyla çift haneli skor üreten Beaubois da kırılma anında bulduğu 3 sayılık basketlerle dikkati çekti.

Hackett, attığı baskete üzüldü

CSKA Moskova'nın yıldız oyuncularından Daniel Hackett, maçın bitimine kısa süre kala serbest atıştan bulduğu baskette büyük üzüntü yaşayarak ilginç bir görüntü oluşturdu.

Bitime 3 saniye kala 81-78 gerideyken serbest atış çizgisine gelen Hackett, ilk atışta isabet sağladı ve durumu 81-79'a getirdi. İtalyan oyun kurucu, ikinci atışı bilerek kaçırarak alabilecekleri ribaunt sonrası beraberliği sağlamayı planladı. Ancak Hackett'ın atışında top panyaya çarparak çemberden geçti.

Attığı basketle planı bozulan Hackett büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadı.

Salon: Megasport Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Saso Petek (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya)

CSKA Moskova: James 20, Voigtmann 15, Hackett 11, Korbanov 5, Hines 7, Sant-Roos 7, Antonov, Bolomboy 9, Hilliard 1, Baker 5

Anadolu Efes: Larkin 23, Beaubois 13, Singleton 5, Anderson 5, Pleiss 11, Doğuş Balbay, Micic 19, Peters, Simon, Sertaç Şanlı, Moerman 6

1. Periyot: 16-25

Devre: 37-41

3. Periyot: 57-58

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