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29 Kasım 2019 Cuma 23:03:57 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 23:04:56

Anadolu Efes'ten 29 sayı fark

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 yendi.

Anadolu Efes ligde üst üste 5 toplamda da 9. galibiyetini elde etti. Bayern Münih ise 7. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Larkin ve Pleiss'in basketleriyle 3. dakikaya girilinken 10-2 öne geçti. Nelson ve Lucic'in sayılarıyla toparlanmaya çalışan Bayern Münih karşısında Singleton ile dış atışlardan skor bulmaya devam eden lacivert-beyazlı takım, ilk periyodu 30-22 önde bitirdi.

İkinci periyoda da etkili başlayan Anadolu Efes, Sertaç Şanlı ve Larkin'in basketleriyle 27. dakikada farkı 13 sayıya (47-34) çıkardı. Savunmada zorlanan rakibi karşısında hücumdaki başarılı performansını devam ettiren lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 57-40 üstün gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına hızlı hücumlar sonucunda bulduğu 10-2'lik seriyle başlayan Bayern Münih, 24. dakikada farkı 9 sayıya (59-50) indirdi. Larkin'in devreye girmesiyle tekrar kontrolü eline alan Anadolu Efes, boyalı alanda skor üretmeye devam etti ve son çeyreğe 76-58 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde Larkin ve Sertaç Şanlı ile sayı bulan Anadolu Efes, 35. dakikada farkı 24 sayıya (88-64) çıkardı. Kalan sürede farkı daha da açan lacivert-beyazlı takım, müsabakadan 104-75 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Emilio Perez (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya)

Anadolu Efes: Larkin 49, Anderson 5, Micic, Singleton 10, Pleiss 10, Beaubois 6, Simon 2, Peters 5, Sertaç Şanlı 17, Doğuş Balbay, Tolga Geçim

Bayern Münih: Lo 5, Koponen 8, Lucic 20, Barthel 11, Monroe 6, Nelson 9, Zipser 8, King, Lessort 4, Flaccadori 4, Radosevic, Grant

1. Periyot: 30-22

Devre: 57-40

3. Periyot: 76-58

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