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19 Ekim 2019 Cumartesi 00:07:30 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 00:50:55

Anadolu Efes'in deplasman keyfi

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu İspanya temsilcisi Valencia Basket'i 83-78 mağlup etti.

Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi Valencia Basket, ilk çeyreğini 27-23 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 46-39 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda savunmasını sertleştiren ve daha organize hücumlar gerçekleştiren Anadolu Efes, üçüncü periyotu 69-63 önde kapattı. Son çeyrekte de aradaki skor farkını koruyan konuk ekip, mücadeleden 83-78 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı 22 sayıyla tamamlayan Valencia Basket'ten Bojan Dubljevic, maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes ligde ikinci galibiyetini elde ederken, Valencia Basket ise üçüncü mağlubiyetini aldı.

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