  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9760
  • Euro
    6,6718
  • Altın
    298,4690
İstanbul
2 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi
Son dakika... İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirisine uymayacağını duyurdu Son dakika... İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirisine uymayacağını duyurdu
Adıyaman'ın Sincik ve Çelikhan ilçesinde eğitime kar engeli! Adıyaman'ın Sincik ve Çelikhan ilçesinde eğitime kar engeli!
Çaykur Rizespor, Denys Harmash'ı kadrosuna kattı Çaykur Rizespor, Denys Harmash'ı kadrosuna kattı
Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı Larkin'in son saniye basketiyle devirdi Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı Larkin'in son saniye basketiyle devirdi
DEAŞ karşıtı koalisyon Irak'ta tırmanan gerilim nedeniyle eğitim faaliyetlerini askıya aldı DEAŞ karşıtı koalisyon Irak'ta tırmanan gerilim nedeniyle eğitim faaliyetlerini askıya aldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü
Fenerbahçe'de 4 isim Antalya kampına dahil edilmedi Fenerbahçe'de 4 isim Antalya kampına dahil edilmedi
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Müttefik ve garantör Türkiye ile koordineli adımlar atacağız KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Müttefik ve garantör Türkiye ile koordineli adımlar atacağız
Mariano'nun menajeri sözleşme feshi için İstanbul'a geliyor Mariano'nun menajeri sözleşme feshi için İstanbul'a geliyor
Mustafa Cengiz'den MHK'ye sert tepki: İstifa edin Mustafa Cengiz'den MHK'ye sert tepki: İstifa edin
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Süleymani'nin öldürülmesine karşılık en adil kısas uygulanacak Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Süleymani'nin öldürülmesine karşılık en adil kısas uygulanacak
Ankara Valiliği vatandaşları uyardı! 'Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olun' Ankara Valiliği vatandaşları uyardı! 'Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olun'
İstanbul'da simit fiyatı 2 lira oldu İstanbul'da simit fiyatı 2 lira oldu
BUDO'nun İstanbul-Bursa seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi BUDO'nun İstanbul-Bursa seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Trabzon'da Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılına özel anma yürüyüşü gerçekleşti Trabzon'da Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılına özel anma yürüyüşü gerçekleşti
Bakan Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü Bakan Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü
Mykolenko'nun menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması: Teklif almadık Mykolenko'nun menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması: Teklif almadık
Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararına ilişkin hazımsızlıklar sürüyor... Suudi Arabistan ve BAE'den kınama! Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararına ilişkin hazımsızlıklar sürüyor... Suudi Arabistan ve BAE'den kınama!
Doğu Karadeniz'in gözde kayak merkezlerinden Zigana'da pistler kayakseverleri bekliyor! Doğu Karadeniz'in gözde kayak merkezlerinden Zigana'da pistler kayakseverleri bekliyor!
11 gündür aranıyordu! Kayıp genç bakın nerede bulundu? 11 gündür aranıyordu! Kayıp genç bakın nerede bulundu?
Lise öğrencisi mahkum çocuklardan ilham alarak çizdiği resimlerden sergi açtı Lise öğrencisi mahkum çocuklardan ilham alarak çizdiği resimlerden sergi açtı
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e flaş Arda Turan cevabı: Ben olsaydım o cümleyi kurmazdım Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e flaş Arda Turan cevabı: Ben olsaydım o cümleyi kurmazdım
Son Dakika... Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi Son Dakika... Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Ocak 2020 Pazar 20:49:38 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 20:50:21

Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı Larkin'in son saniye basketiyle devirdi

Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı uzatmaya giden maçta 80-82 mağlup etti.

Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı uzatmaya giden maçta 80-82 mağlup etti. Shane Larkin son topu kullandı, maçı bitirdi ve direkt soyunma odasına gitti. Deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 82-80 mağlup eden Anadolu Efes ilk yarıyı lider tamamladı.

ING Basketbol Süper Ligi 2019-2020 sezonu ilk devrenin son haftasında normal süresi 73-73 eşitlikle tamamlanan müsabakada Anadolu Efes, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 82-80 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 11-10 üstün geçen Anadolu Efes önüde M'Baye ile üstünlük kuran Pınar Karşıyaka son 3 dakikaya 15-14 önde girdi. Larkin ve Micic'le 3 sayılık basketler bulan Anadolu Efes, Buğrahan'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle periyodu 23-18 galip tamamladı.

İkinci periyodun başında Micic ve Pleiss'le basketler bulan konuk ekip, 16. dakikada Singleton'un faul atışından bulduğu sayılarla farkı 11 sayıya çıkardı: 34-23. Devrenin son dakikasına 40-30 önde giren Anadolu Efes, ikinci periyodu 42-32 üstün bitirdi.

Üçüncü periyoda Metecan Birsen, Taylor ve Morgan'ın sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip, 24. dakikada farkı 3 sayıya (41-44) kadar indirdi. Savunmada etkili bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, periyodun bitimine 2 dakika kala Kennedy'nin basketiyle 49-49 eşitliği yakaladı. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Anadolu Efes, periyodu 52-50 galip tamamladı.

Dördüncü periyoda Taylor'un 3 sayılık basketiyle başlayan ve 53-52 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, Taylor'un etkinliğini sürdürdüğü bölümde Metecan Birsen'in 3 sayılık basketiyle 34. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 62-56. Anadolu Efes'in Shane Larkin'le yakaladığı 7-0'lık seriyle tekrar 63-62 öne geçtiği müsabakada son 20 saniyeye 73-73 eşitliklikle girildi. İki takımın da birer hücumdan faydalanamadığı müsabakanın normal süresi 73-73 berabere sona erdi.

Uzatma periyoduna 7-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 7 sayıya (80-73) çıkaran Anadolu Efes'e 7-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka bitime 1 dakika 27 saniye kala 80-80 eşitliği yakaladı. Son hücumda Larkin'le hücumu değerlendiren Anadolu Efes, müsabakadan 82-80 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 4. periyodunda Pınar Karşıyakalı taraftarların küfürlü tezahüratları nedeniyle hakemler tarafından anons yaptırıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Aytuğ Ekti, Erşan Kartal, Duhan Köyiçi

Pınar Karşıyaka: Taylor 17, Crocker 2, Metecan Birsen 15, M'Baye 11, Morgan 12, Yunus Sonsırma, Semih Erden 9, Onuralp Bitim, Kennedy 8, Nusret Yıldırım 6

Anadolu Efes: Larkin 21, Micic 20, Simon 6, Singleton 15, Pleiss 12, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer 8

1. Periyot: 18-23
Devre: 32-42
3. Periyot: 50-52
Normal süre: 73-73
5 faulle çıkanlar: 29.33 Semih Erden, 41.30 Morgan (Pınar Karşıyaka), 31.06 Sertaç Şanlı, 33.12 Pleiss (Anadolu Efes)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ